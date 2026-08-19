Най-скъпият играч в историята на Милан: Нямах никакви съмнения относно трансфера

Гонсало Рамош беше първият трансфер на Милан през летния прозорец, а сумата от 74 милиона евро го записа в клубните рекорди. Стойност, която изглежда все по-оправдана на фона на развитието на пазара в Европа. Първоначалните въпроси постепенно затихват, а голът му срещу Манчестър Юнайтед беше още една причина да накара критиците да замълчат. Поемайки ролята на основен нападател, той оставя гарантираните трофеи във Франция, за да спечели такива със собствен почерк в Италия, и е ясно, че това е неговата цел. Всъщност, той потвърди това пред клубната телевизия в своето „интервю за добре дошъл“.

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За решението да премине в Милан

„Когато чух, че има възможност да дойда тук, нямах никакви съмнения: това беше правилният избор. Не мисля, че е възможно да усетиш дали изборът е правилен, след като вече си взел решението. Не можеш да направиш избор с надеждата, че ще успееш да се адаптираш.“

A word from Gonçalo on joining the Rossoneri 🗣️ pic.twitter.com/B17eOLEo5w — AC Milan (@acmilan) August 19, 2026

За Рубен Аморим

Споделям визията на нашия треньор за футбола. Хубаво е да усещаш доверието му и факта, че той иска да бъда част от неговия проект. Това ми даде още по-голяма мотивация да бъда тук и да помагам на отбора. Според мен това е един от най-важните фактори.

On set with Gonçalo Ramos 📸 pic.twitter.com/f3lXKQJWfg — AC Milan (@acmilan) August 19, 2026

За Милан и съотборниците

„Това е един от най-значимите клубове в света, а за мен е още по-специално, защото беше любимият отбор на баща ми. По тази причина е специално. Открих фантастична група. Наистина съм щастлив, че мога да работя с тях. Тези първи няколко седмици бяха положителни и нямам търпение първенството да започне.“

O Pistoleiro, soon to be seen at San Siro ❤️‍🔥 pic.twitter.com/s8SPUwRJyx — AC Milan (@acmilan) August 19, 2026

Манталитетът или талантът?

„Манталитетът е по-важен от таланта, защото може да имаш много талант, но ако нямаш правилния манталитет, никога няма да играеш за най-добрите отбори в света. Но ако имаш правилния манталитет, съчетан с малко талант, имаш по-голям шанс да достигнеш тези нива. Присъединих се към Милан, един от най-големите клубове в света. Определено ще има напрежение. Без силен манталитет лесно можеш да се обезкуражиш, но ще работя върху този аспект, за да бъда готов за всяка ситуация. Ако съм психически силен, всичко ще бъде наред.“

🎙️🇵🇹 | Gonçalo Ramos: “Mentality is more important than the talent because you can have a lot of talent, but if you don’t have the right mentality, you’ll never play for the best clubs in the world. But if you have a very good mentality, with a bit of talent, you are closer to… pic.twitter.com/VxC0p3jDzC — Milan Matters (@MilanMatters) August 19, 2026

За футболната му кариера

„Бях на 12, когато реших да се преместя от Алгарве в Лисабон, за да тренирам в младежкия отбор на Бенфика. Беше труден избор, защото оставих всичко зад гърба си; отдалечих се от семейството си, за да преследвам една мечта, работейки усилено и уважавайки всички в новата си работна среда. По този начин, независимо дали се справяш добре или зле, никой не може да те обвини, че не си си свършил работата. Мисля, че след няколко години започваш да усещаш възможността да осъществиш тази мечта. Трябва да дадеш всичко, за да преследваш мечтите си и собствения си път. Мечтата ми беше да играя за първия отбор на Бенфика, а също и за националния отбор. Направих го, след това отидох в Пари Сен Жермен, където спечелих Шампионската лига. Играх за един от най-добрите отбори в света. След това дойдох тук, в друг клуб от световна класа. Досега пътуването беше прекрасно. Трудно е да се намерят точните думи. Винаги съм се опитвал да се забавлявам и да давам всичко от себе си на терена, защото всичко наистина се случва толкова бързо. След няколко години напълно ще осъзная какво правя сега.“

🎙️🇵🇹 | Gonçalo Ramos: “I arrived at AC Milan, one of the biggest clubs in the world. Of course, there will be pressure. If I'm not strong mentally, I can go down very easily. l try to work on that and to be ready for anything. If I’m mentally strong, everything will be fine.



I… pic.twitter.com/McCgIZ9tkL — Milan Matters (@MilanMatters) August 19, 2026

За това какъв тип нападател е

„Аз съм нападател, който разчита на инстинктите си. Опитвам се да взимам правилните решения и да чета добре играта. Това е предизвикателство, но понякога е чист инстинкт: да бъдеш на точното място в точния момент. Надявам се всички да видят това на терена.“

Поздрав към феновете на Милан

„Здравейте, фенове на „росонерите“, толкова съм щастлив да бъда тук. Нямам търпение да ви покажа таланта си и да усетя вашата подкрепа. Благодаря ви много.“

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Снимки: Gettyimages