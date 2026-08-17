Хетафе преговаря с Ливърпул за халф

Хетафе е започнал преговори за привличането на полузащитника на Ливърпул Стефан Байчетич, като се „обсъжда формулата“ за евентуално завръщане на испанеца в родината му, информира Фабрицио Романо. Не се уточнява дали клубът от Ла Лига възнамерява да го вземе под наем, или за постоянно.

Малко след Световното първенство през 2022 г. Стефан Байчетич проби в първия отбор на „червените“ едва на 18 години и веднага се заговори за обещаващото бъдеще на таланта. За съжаление, кариерата на испанеца загуби цялата тази инерция заради постоянни проблеми с контузии, които го оставиха извън терените от края на сезон 2024/25.

21-годишният футболист наскоро поднови тренировки със съотборниците си и пътува с отбора за предсезонното турне в САЩ. Той обаче не взе участие в нито един от мачовете на Ливърпул по време на подготовката, лишен от възможността да впечатли Андони Ираола.

Макар Байчетич да е щастлив, че просто се завърна към тренировките след толкова много месеци на мъки с контузии, той може би съжалява, че възстановяването му не се случи достатъчно бързо, за да получи игрово време по време на предсезонната подготовка.

Неговият лош късмет, съчетан с брилянтната форма на Трей Ниони, го свали надолу в йерархията на полузащитниците в Ливърпул. Дори евентуалната продажба на Къртис Джоунс в Интер едва ли ще върне 21-годишния играч в плановете на Ираола.

В личен план Байчетич може да се изкуши да се присъедини към отбора от Ла Лига, ако те успеят да го убедят, че там ще има по-големи шансове за редовна игра, отколкото на „Анфийлд“.

🚨🔵⚪️ Getafe have opened talks to sign Stefan Bajcetić from Liverpool. Formula being discussed. pic.twitter.com/4GQToXXK7e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

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Снимки: Imago