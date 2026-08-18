Галатасарай извади над 30 милиона за най-добрия млад играч в Русия

Президентът на Галатасарай Дурсун Йозбек потвърди трансфера на халфа на Локомотив (Москва) Алексей Батраков.

„Придобихме най-добрия играч от докладите на нашите скаути. Нашият треньор също много го хареса. Всички ще видят какъв висококачествен играч сме привлекли“, каза той, цитиран от вестник “Фанатик”.

✅ Aleksey Batrakov resmen Galatasaray’da!



🟡🔴 Galatasaray’ın yeni 10 numarası Aleksey Batrakov. İşte böyle bir futbolcu: 🦁pic.twitter.com/PI6ltKSJuX — FORZA 1905 (@resmiforza1905) August 17, 2026

21-годишният футболист ще отлети за Истанбул в сряда или четвъртък, за да подпише договор с Галатасарай. Според информации офертата на турския отбор е надхвърлила 30 милиона евро. Офанзивният играч е продукт на младежката академия на Локомотив. Той е изиграл 84 мача за първия състав на клуба във всички състезания, като е отбелязал 34 гола и е дал 23 асистенции. Батраков е обявен за най-добър млад играч в руския елит през последните два сезона.

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