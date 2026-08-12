Вердер продаде австрийски национал на новак в Серия "А"

Австрийският национален халф Романо Шмид напуска Вердер (Бремен) след шест прекарани години в отбора, за да се присъедини към новака в Серия "А" Фрозиноне. Клубът от Бундеслигата ще получи за трансфера около 8,5 милиона евро. Той имаше договор с германците до 2027 година, а споразумението с новия му клуб е за четири сезона.

"С продажбата на Романо губим едно от лицата на отбора в последните години", призна спортният директор на клуба от Бремен Клеменс Фриц. "Фрозиноне обаче направи оферта, която задоволява икономическите интереси, както и личните очаквания на Романо", обясни той причините за трансфера. 26-годишният играч има 192 мача за Вердер, в които е вкарал 18 гола. "Моето време тук винаги е било специално. Сега имам възможност да играя в страна, в която винаги съм искал да отида", каза самият Шмид.

Трансферът е важен и за Вердер с оглед на реконструирането на отбора, което изисква и продажби. Талантливият 19-годишен защитник Карим Кулибали също е смятан за кандидат за изходящ трансфер. Първият мач на “бременските музиканти” за сезона е в първия кръг на Купата на Германия срещу Ханза (Люнебург) на 22 август в Хамбург.

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Снимки: Gettyimages