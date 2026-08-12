Два отбора от Премиър лийг в битка за бранител на Уест Хам

Съндърланд официално се включи в битката за левия бек на Уест Хам Ел Хаджи Малик Диуф, търсейки спешно подсилване на своята отбранителна линия. Според информация на DSports, „чуковете“ бързо са отхвърлили първото предложение на „черните котки“. Лондончани оценяват сериозно своя футболист и настояват за сума от порядъка на 50 милиона паунда, което прави първоначалната оферта на Съндърланд твърде ниска за техните критерии. От Уест Хам вече доказаха, че не смятат лесно да се разделят със своите футболисти, след като след трудни преговори взеха 85 милиона паунда от Тотнъм за Матеуш Фернандеш.

До момента за фаворит за подписа на левия защитник бе смятан Брентфорд. „Пчеличките“ вече са предприели конкретни стъпки и също са отправили оферта на стойност около 40 милиона паунда за правата на Диуф. Самият камерунец направи отлична кампания с екипа на лондончани и привлече вниманието върху себе си, макар че неговият тим изпадна и догодина ще бъде част от Чемпиъншип. Самият футболист бе част от състава на Сенегал на Световното първенство това лято. Той вече поднови тренировки с "чуковете".

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Снимки: Gettyimages