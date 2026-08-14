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Уест Хaм ще счупи рекорда за най-скъпа покупка на отбор от Чемпиъншип

  • 14 авг 2026 | 13:12
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Уест Хaм ще счупи рекорда за най-скъпа покупка на отбор от Чемпиъншип

Уест Хам постигна съгласие за привличането на полузащитника Арне Енгелс от шотландския гранд Селтик, който ще се превърне в най-скъпата покупка за отбор в Чемпиъншип - второто ниво на футбола в Англия, съобщава "Скай Спортс". Лондончани са договорили сделка за 22 милиона паунда за 22-годишния белгиец, който бе близо до трансфер в Нотингам Форест през зимата. Тогава Селтик отхвърли и двете предложения на клуба от английския елит, по-високата от които беше за 25 милиона паунда. От управата на шотландския шампион се надяваха на подобна сума и сега, но в крайна сметка са решили да приемат офертата на Уест Хам, въпреки че е по-ниска с три милиона паунда.

Енгелс ще премине медицински прегледи в източен Лондон днес, преди да подпише с "чуковете", които ще се опитат да се завърнат във Висшата лига, след като в края на миналия сезон изпаднаха за пръв път от над десетилетие.

Когато бъде завършен, трансферът ще счупи рекорда за най-висока сума, платена от отбор във второто ниво на английския футбол, изпреварвайки предишната от 17,5 милиона паунда, похарчени от Ипсуич Таун за нападателя Синдре Вале Егели от датския Нордселанд през миналото лято.

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Снимки: Gettyimages

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