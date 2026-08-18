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Фюлкруг може да се завърне във Вердер Бремен

  • 18 авг 2026 | 11:53
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Фюлкруг може да се завърне във Вердер Бремен

Нападателят Никлас Фюлкруг, който има мачове за националния отбор на Германия, е много близо до завръщане в бившия си отбор Вердер Бремен, твърди Sky, цитиран от ДПА. Фюлкруг трябва да премине медицински прегледи във Вердер във вторник, преди да подпише договор с клуба от Бундеслигата. Той започва кариерата си в академията на клуба от Бремен, като играе за отбора в периода 2019-2023, преди да премине в Борусия Дортмунд. Нападателят беше продаден на английския Уест Хям през 2024, а през миналия сезон игра за италианския гранд Милан.  След продажбата си в английската Висша лига Фюлкруг е преследван от непрестанни контузии, заради което той загуби мястото си в националния тим на Германия. 

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Снимки: Gettyimages

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