Ейми Хънт спечели златото и на 200 метра на Европейското в Бирмингам

Британката Ейми Хънт спечели втори златен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и спечели спринта на 200 метра четири дни след успеха си и в кралската дисциплина на 100 метра. "Две от четири", зарадва се Хънт, която се цели в злато и с щафетата 4x100 при жените и при смесените отбори през уикенда.

"200 метра е по-трудно психически, направо е плашещо", каза спринтьорката, която има диплома от Кеймбридж и се наложи с време 22:19 секунди пред ирландката Расидат Аделеке (22:28 секунди) и британката Дина Ашър-Смит (22:29).



"Няма да празнувам преди неделя вечер. Трябва да свършим още работа с момичетата", каза още Хънт.

Ашър-Смит спечели седмия си медал от Европейски първенства, като това е индивидуален рекорд, който споделя в норвежеца Якоб Ингебригтсен и хърватката Сандра Елкасевич.

Ирландецът Марк Инглиш спечели европейската титла в бягането на 800 метра, като той триумфира, след като на полуфиналите отпадна шампионът от последното първенство Габриел Туал, а британецът Макс Бърджин отпадна заради контузия по време на загрявката. На 33 години Ингриш спечели първата си титла с време 1:45.26 минута, като па полуфиналите той подобри рекорда на първенството с 1:43.49.

The emotions of becoming the first Irish man to win an individual outdoor European title 🥹🇮🇪#Birmingham2026 pic.twitter.com/AflghPAwvM — Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 13, 2026

В десетобоя германецът Лео Нойгебауер трябваше да надскочи себе си в последната дисциплина - 1500 метра, за да спечели европейската титла още при първото си участие. Той е олимпийски вицешампион и световен шампион в дисциплината. С 8611 точки той изпревари сънародника си Никлас Каул (8537 точки) и норвежеца Сандер Скотхайм (8433).

10 events in two days 💪



Worth every penny in gold 🥇#Birmingham2026 pic.twitter.com/yrljhAvCo8 — Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 13, 2026

На 3000 метра стипълчейз германката Геза Фелиситас Краузе спечели титлата с 9:12.69 минути. Това е нейна трета титла след 2016 и 2018. Тя победи досегашната шампионка Алис Финот.

And breathe 🧘‍♀️



Day 4 over and out 🫡#Birmingham2026 pic.twitter.com/UKVcgWQApL — Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 13, 2026

В хвърлянето на диск словенецът Кристиян Чех се наложи благодарение на опит от 72,51 метра, което е рекорд на първенствата. Той изпревари световния шампион Миколас Алекна от Литва (69,89 метра).

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Снимки: Gettyimages