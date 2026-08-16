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Ейми Хънт с трето европейско трето злато след триумф и c щафетата 4х100

  • 16 авг 2026 | 02:02
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Ейми Хънт с трето европейско трето злато след триумф и c щафетата 4х100

Новата британска спринтова сензация Ейми Хънт спечели третия си златен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Женският квартет на домакините доминира напълно във финала на 4х100 метра и грабна титлата с резултат от 42.05 секунди. С този успех пък съотборничката на Хънт – Дина Ашър-Смит, изравни историческия рекорд за най-успешен атлет в историята на шампионатите.

24-годишната Хънт стигна до третия си триумф в рамките на едва шест дни, след като преди това отнесе конкуренцията в индивидуалните дисциплини на 100 и 200 метра. В златната щафета се включиха още 21-годишната Съксес Едуан и Имани-Лара Лансикуот, която пробяга финалния пост.

Британките направиха устремно бягане и оставиха на огромна дистанция останалите тимове. Те пресякоха финалната линия с преднина от повече от цяла секунда пред завършилия на втора позиция състав на Швейцария.

След този триумф 30-годишната Дина Ашър-Смит вече има седем златни отличия на Европейски първенства, с което изравни върховите постижения на Якоб Ингебригтсен и Сандра Елкасевич. Тя вече притежава и общо 10 медала, колкото има единствено легендарната полска спринтьорка Ирена Шевинска.

Всички погледи сега са насочени изцяло към Ейми Хънт за неделния ден. Тя ще направи опит да се превърне в първия атлет в 92-годишната история на провеждане на състезанието, който печели четири златни медала в рамките на едно-единствено издание. Това може да стане факт по време на утрешния финал в смесената щафета на 4х100 метра.

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Снимки: Gettyimages

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