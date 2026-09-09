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Варна даде старт на турнирите по плажен футбол за юноши

  • 9 сеп 2026 | 21:15
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Варна даде старт на турнирите по плажен футбол за юноши

Плаж „Аспарухово“ във Варна беше домакин на първия турнир от инициативата „Плажен футбол“ 2026 за юноши U15-U16, родени през 2010 и 2011 г. Събитието се организира от Българския футболен съюз и UEFA като част от програмата Grassroots. 

В надпреварата се включиха ФК „Олимпик“ (Варна), ФК „Тополи“ и ФК „Аксаково“, които пренесоха футболните емоции от традиционния терен на морския бряг. Срещите се проведоха във формат 5+1, който поставя акцент върху техниката, бързите решения и импровизацията. 

Победител в турнира стана ФК „Олимпик“, следван от ФК „Тополи“ на второ място и ФК „Аксаково“ на трета позиция.

Инициативата е част от усилията на БФС за разширяване на възможностите за футбол сред подрастващите и популяризиране на различните форми на играта. Чрез Grassroots програмата младите футболисти получават възможност да се състезават в нова среда и да развиват уменията си чрез атрактивния формат на плажния футбол.

След старта във Варна инициативата продължава по българското Черноморие, като следващият турнир ще се проведе на 20 септември на Северния плаж в Бургас. Участието е безплатно.

Снимка: БФС

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