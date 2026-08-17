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Страсбург привлече млад нападател на Реал Мадрид

  • 17 авг 2026 | 14:23
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Страсбург привлече млад нападател на Реал Мадрид

Страсбург привлече младия нападател на Реал Мадрид Хакобо Ортега, който подписа петгодишен договор с френския тим. Според Фабрицио Романо кралският клуб ще получи 10 милиона евро и 30% от евентуалната бъдеща продажба на играча.

"Расинг Клуб дьо Страсбург е щастлив да обяви пристигането на Хакобо Ортега. Испанският нападател подписа договор с клуба до 2031 година", написаха в комюнике от Страсбург, без да уточняват трансферната сума за футболиста.

Оргета е продукт на академията на Реал, в която е пристигнал като 12-годишен. Той минава през всички възрастови категории, преди да стане голмайстор на отбора до 19 години, с който спечели младежката Шампионска лига през миналия сезон.

Във видео, публикувано от Страсбург в социалната медия X, нападателят, висок 190 см, който все още не е играл в професионален отбор, заявява, че се надява "да напише хубава страница" в историята на клуба, който този сезон празнува своята 120-годишнина.

Испанският голмайстор е единадесетото попълнение на Страсбург това лято, като клубът залага основно на млади футболисти, след като бе купен през 2023 година от BlueCo, който е американски консорциум, който е собственик и на Челси.

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Снимки: Imago

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