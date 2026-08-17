Страсбург привлече млад нападател на Реал Мадрид

Страсбург привлече младия нападател на Реал Мадрид Хакобо Ортега, който подписа петгодишен договор с френския тим. Според Фабрицио Романо кралският клуб ще получи 10 милиона евро и 30% от евентуалната бъдеща продажба на играча.
"Расинг Клуб дьо Страсбург е щастлив да обяви пристигането на Хакобо Ортега. Испанският нападател подписа договор с клуба до 2031 година", написаха в комюнике от Страсбург, без да уточняват трансферната сума за футболиста.
Оргета е продукт на академията на Реал, в която е пристигнал като 12-годишен. Той минава през всички възрастови категории, преди да стане голмайстор на отбора до 19 години, с който спечели младежката Шампионска лига през миналия сезон.
Във видео, публикувано от Страсбург в социалната медия X, нападателят, висок 190 см, който все още не е играл в професионален отбор, заявява, че се надява "да напише хубава страница" в историята на клуба, който този сезон празнува своята 120-годишнина.
Испанският голмайстор е единадесетото попълнение на Страсбург това лято, като клубът залага основно на млади футболисти, след като бе купен през 2023 година от BlueCo, който е американски консорциум, който е собственик и на Челси.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago