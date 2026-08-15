Паскал Верлайн спечели първото състезание в Лондон и поведе във Формула Е

Паскал Верлайн поведе в генералното класиране във Формула Е, след като спечели първото от двете състезания в Лондон, с които завършва сезон 2025/26 в изцяло електрическия шампионат.

POLE, P1, PASCAL WEHRLEIN 🤩@PWehrlein wins in London to take the lead in the Drivers’ World Championship with one round remaining 🙌@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/8tytK0t2ck — Formula E (@FIAFormulaE) August 15, 2026

Пилотът на Порше стартира от полпозишъна и практически води от старта до финала на дистанцията от 39 обиколки. В откриващата фаза за това му помогна и фактът, че зад него се движеше съотборникът му Нико Мюлер, който задържаше колоната на около две секунди зад Верлайн.

Впоследствие късметът също се усмихна на Верлайн, който остана на пистата малко по-дълго преди своето спиране в бокса. Германецът имаше шанса да го направи, когато имаше жълти флагове на цялата писта след инцидента на Лукас ди Граси в деветия завой.

Освен Верлайн, от тази неутрализация се възползваха още Дан Тиктъм, Антонио Феликс да Коща, Джейк Денис, Себастиен Буеми, Едоардо Мортара и Тейлър Барнард. Всички те се върнаха на пистата пред състезателите, които бяха спрели по-рано, заемайки първите седем позиции в подреждането.

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До финала Денис успя да напредне с две места, след като изпревари последователно Да Коща и Тиктъм в началото на 29 и 30 обиколки, възползвайки се от факта, че беше спестил повече енергия по-рано. Шампионът от преди две години обаче нямаше силите да догони Верлайн, който спечели с комфортната преднина от 5.7 секунди.

Трети зад Верлайн и Денис финишира Да Коща, който успя да изпревари Тиктъм в началото на 35 тур. Впоследствие Тиктъм пробва да си върне третото място в края на следващата обиколка, но това му коства общо три позиции, тъй като той беше изпреварен от Буеми, Мортара и Барнард в рамките на няколко завоя.

A series of unfortunate events for Ticktum who drops from P4 to P7 in a matter of corners 😮@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/Z7ACNkydgj — Formula E (@FIAFormulaE) August 15, 2026

Така Буеми завърши на четвъртото място пред Барнард, Тиктъм, Мортара, който беше наказан след финала, Мич Еванс, Ник Касиди и действащия шампион Оливър Роуланд, които оформиха зоната на точките в първия старт в Лондон. С десетото си място днес Роуланд загуби шанс да защити титлата си, тъй като изостава с повече от 29 точки от лидера Верлайн преди утрешния финален старт.

Преди него Верлайн е лидер с актив от 169 пункта и аванс от 5 пред Денис, а Еванс е трето с пасив от 21 точки. Това са и единствените трима пилоти, които имат математически шанс да се преборя за титлата в 12-ия сезон в историята на Формула Е.

🏆 VICTORY for 🅿️ascal in London 🇬🇧

Leading the drivers’ standings ahead of tomorrow’s final race of the season 👊🏼

Congrats to Andretti’s Jake Dennis for completing a Porsche 1–2 👏🏼 pic.twitter.com/TgsPdDT7dQ — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) August 15, 2026

Ако тя бъде спечелена от Верлайн или Денис, Формула Е ще има своя едва втори двукратен шампион след Жан-Ерик Верн, който спечели титлите през 2017/18 и 2018/19. Верлайн спечели своята първа титла през 2023/24, а Денис триумфира година по-рано.

28 points gained. 5 points clear at the top of the standings. 🙌



A super Saturday for Pascal Wehrlein 👏@Hankook_Sport #LondonEPrix #FormulaE pic.twitter.com/5MuZdqFnu6 — Formula E (@FIAFormulaE) August 15, 2026

Утрешното състезание в Лондон стартира в 17:05 часа българско време, а то ще бъде с продължителност от 35 обиколки и няма да включва спирания в бокса.

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Снимки: Imago