Жереми Жаке: Пол Погба е моят модел за подражание

Шансовете 21-годишният Жереми Жаке да играе рамо до рамо с 33-годишния Пол Погба в националния отбор на Франция на практика са минимални. Съдейки по думите на защитника на Ливърпул обаче, това със сигурност е повод за известно съжаление от негова гледна точка.

„Пол Погба винаги е бил моят модел за подражение и продължава да бъде такъв“, сподели Жаке в интервю за „Телефут“. „Гледах неговите изяви непрекъснато.“

Този избор не е толкова изненадващ, колкото изглежда на пръв поглед, имайки предвид, че футболистът на мърсисайдци започва футболния си път като полузащитник. Едва след пристигането си в състава на Рен той се преориентира към позицията на централен защитник, макар и с известни колебания в началото.

Днес Жаке вече е определян като един от водещите европейски таланти на своя пост и не съжалява за промяната. Въпреки това той не е забравил първата си позиция на терена, което ясно личи от прецизните му подавания и умението да преодолява съперниковите линии – качества, силно напомнящи за стила на самия Погба.

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