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Мастантуоно: Най-голямата ми мечта беше да играя с Меси, хората са много взискателни към мен

  • 4 окт 2026 | 15:33
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Мастантуоно: Най-голямата ми мечта беше да играя с Меси, хората са много взискателни към мен

Аржентинският национал Франко Мастантуоно призна, че най-голямата му мечта е била да играе заедно със суперзвездата Лионел Меси, който ще изиграе последния си мач за тима във вторник в контролата с Бенин. Крилото на Фиорентина, което играе под наем от Реал Мадрид, също така увери, че е наясно с големите очаквания към него като един от най-големите млади таланти на “Албиселесте”.

“Най-голямата мечта в живота ми беше да играя с Меси. Въобще не съм си мислел, че наистина ще имам възможността да го сторя, но постигнах тази мечта. В деня, в който пристигнах в тренировъчния лагер, се сбъдна една моя мечта от цял живот. Да мога да споделя дори малко време с него, колкото и малко да е то, означава толкова много да мен и ме прави невероятно щастлив. Разбира се, че във вторник той ще получи бенефиса, който заслужава като най-великия играч в историята.

Мисля, че хората са много взискателни към мен. Разбирам това, защото знам какво се очакваше от мен още откакто стъпих на терена на 16-годишна възраст. Очевидно се създават огромни очаквания, което ме радва, като винаги се опитвам да ги оправдавам. Естествено, според мен аржентинските фенове са много, много взискателни. Вече знаем, че това се е случвало много пъти. Те могат да са строги към мен, но се опитвам да се наслаждвам на това. Честно казано, обичам да бъда в националния тим, заобиколен от толкова много опитни играчи, които наистина ми помагат толкова много, за да мога да играя моя футбол”, заяви 18-годишният Мастантуоно след победата със 7:0 в контролата с Буркина Фасо.

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Снимки: Gettyimages

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