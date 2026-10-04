Мастантуоно: Най-голямата ми мечта беше да играя с Меси, хората са много взискателни към мен

Аржентинският национал Франко Мастантуоно призна, че най-голямата му мечта е била да играе заедно със суперзвездата Лионел Меси, който ще изиграе последния си мач за тима във вторник в контролата с Бенин. Крилото на Фиорентина, което играе под наем от Реал Мадрид, също така увери, че е наясно с големите очаквания към него като един от най-големите млади таланти на “Албиселесте”.

“Най-голямата мечта в живота ми беше да играя с Меси. Въобще не съм си мислел, че наистина ще имам възможността да го сторя, но постигнах тази мечта. В деня, в който пристигнах в тренировъчния лагер, се сбъдна една моя мечта от цял живот. Да мога да споделя дори малко време с него, колкото и малко да е то, означава толкова много да мен и ме прави невероятно щастлив. Разбира се, че във вторник той ще получи бенефиса, който заслужава като най-великия играч в историята.

🚨❤️ Franco Mastantuono: "The biggest dream of my life was to play with Messi. I never thought I’d actually get the chance to do it, but I achieved that dream. "The day I walked into the training camp and saw him, a lifelong dream came true. Being able to share even a little time with him, no matter how short, means so much to me and makes me incredibly happy. "Of course, Tuesday will be the farewell he deserves as the greatest player in history. "I think people are very demanding with me. I understand it because I know what has been expected of me ever since I stepped onto this pitch at 16 years old. Obviously, high expectations are created, which makes me happy, and I always try to take them on. "Obviously, I think the Argentine fans are very, very demanding. We already know that has happened many times, they can be tough on me, but I try to enjoy it. Honestly, I love being in the national team surrounded by so many experienced players who really help me so much so that I can play my football." — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 4, 2026

Мисля, че хората са много взискателни към мен. Разбирам това, защото знам какво се очакваше от мен още откакто стъпих на терена на 16-годишна възраст. Очевидно се създават огромни очаквания, което ме радва, като винаги се опитвам да ги оправдавам. Естествено, според мен аржентинските фенове са много, много взискателни. Вече знаем, че това се е случвало много пъти. Те могат да са строги към мен, но се опитвам да се наслаждвам на това. Честно казано, обичам да бъда в националния тим, заобиколен от толкова много опитни играчи, които наистина ми помагат толкова много, за да мога да играя моя футбол”, заяви 18-годишният Мастантуоно след победата със 7:0 в контролата с Буркина Фасо.

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Снимки: Gettyimages