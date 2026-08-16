Кими Антонели е напът да счупи рекорд във Формула 1 и да прекрати 73-годишна суша

Кими Антонели е все по-близо до това да постави пореден рекорд за „най-млад“ пилот във Формула 1, като в процеса може да сложи край на чакане, продължило близо 75 години.

Италианският талант е напът да пренапише историята, като подобри рекорда на Себастиан Фетел за най-млад шампион във Формула 1 и стане първият италианец с титла от 1953 година насам.

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След 11 кръга от сезон 2026, 19-годишният пилот е събрал 219 точки благодарение на шест победи, едно второ място, две трети места и победа в спринта на „Силвърстоун“. Това му осигурява преднина от 50 точки пред Люис Хамилтън и 59 пред съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел.

Тези резултати го поставят в отлична позиция да се превърне в най-младия шампион в историята на Формула 1 и да подобри рекорда на Фетел от 2010, когато германецът беше на 23 години и 134 дена. За да грабне този рекорд, Антонели трябва да бъде коронясан за световен шампион преди 5 януари 2030 година.

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Това означава, че той разполага със сезоните от 2026 до 2029 включително, за да отнеме още едно постижение за „най-млад“ пилот. Той вече държи рекордите за най-млад пилот, записал най-бърза обиколка, повел в обиколка и оглавил световния шампионат.

Ако Антонели успее да превърне силната си позиция през 2026 в дебютна световна титла, или спечели короната в който и да е момент от кариерата си, той ще сложи край на продължаващата вече 73 години суша за италиански световен шампион.

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Последният представител на Италия със световна титла е Алберто Аскари през 1953, като това е третия италиански триумф в първите четири сезона в историята на Формула 1. През 1950 Джузепе Фарина печели дебютния шампионат пред Аскари да завоюва две поредни титли през 1952 и 1953.

След Аскари най-близо до световната титла италианец стига през 1985, когато Микеле Алборето завършва на второ място зад Ален Прост. Пилоти като Жан Алези, Ярно Трули и Джанкарло Физикела успяха да спечелят състезания във Формула 1, но не можаха да превърнат това в атака за шампионата, за разлика от Антонели.

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Снимки: Gettyimages