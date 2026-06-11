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Джейми Варди: В Италия беше мъка

  • 11 юни 2026 | 03:17
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Джейми Варди: В Италия беше мъка

Джейми Варди се завърна в Англия след един сезон с екипа на Кремонезе и даде ясно да се разбере, че няма намерение да се връща в Италия. Той определи периода си в Серия А като „мъка“ и добави, че „да се преместиш в чужбина със семейството е наистина, наистина трудно“.

Варди се присъедини към Кремонезе със свободен трансфер миналото лято, слагайки край на 13-годишния си престой в любимия си Лестър. Ветеранът отбеляза 7 гола и направи 3 асистенции в 29 мача в Серия А, но това не беше достатъчно, за да спаси отбора от изпадане.

Варди няма да остане в Кремонезе за кампанията в Серия Б, а в своя нов подкаст „Jamie Vardy’s Having a Party“ не нарисува особено розова картина за времето си в Италия.

Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг
Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

На въпрос дали е хубаво да се завърне у дома, Варди отговори: „Много е хубаво. Вече бяхме върнали децата, беше мъка, наистина.“

Проблемите на Варди в Италия обаче не са били само семейни. Той отправи остри критики към начина, по който отборите тренират, и към влиянието, което спортните директори имат върху клубовете.

„В сравнение с тук (Англия), всичко е много по-бавно, по-дефанзивно“, каза Варди, анализирайки стила на игра в Серия А.

„Тренировките бяха просто постоянно: бягай, бягай, бягай, бягай. Влизаш в мача и си преуморен. Буквално нямаш повече сили. И това не е само при мен, а във всеки отбор.“

„Начинът, по който работи системата, е, че спортният директор има думата за всичко. Абсолютно всичко. Лудост е.“

„Спомням си, че играхме с Болоня като гост. През онази седмица, преди мача направихме това, което обикновено правим във Великобритания – имахме почивен ден след мача. Влязохме в двубоя свежи като краставички. Гостуване, победа с 3:1. Всички бяха във възторг. И аз си мисля: „Е, просто продължаваме по същия начин, правим абсолютно същото“. Следващата седмица играехме с Пиза. Спортният директор казва: „Това е огромен мач, огромен мач“. Аз му отвръщам: „Е, всички са огромни, няма разлика“. „Не, не, но този е много важен“. Тренираха ни всеки един ден, играхме с Пиза и загубихме", разказа бившият английски национал.

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Снимки: Gettyimages

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