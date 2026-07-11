Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лестър
  3. Джейми Варди тренира на базата на Лестър

Джейми Варди тренира на базата на Лестър

  • 11 юли 2026 | 00:17
  • 368
  • 0
Джейми Варди тренира на базата на Лестър

Легендата на Лестър Джейми Варди публикува видео в социалните мрежи, на което се вижда как тренира на базата на „лисиците“.

Според информация на talkSport, футболистът не възнамерява да прекратява кариерата си в близко бъдеще. Въпреки това, заниманията му на базата на Лестър не означават, че той ще се завърне в клуба.

Към момента Варди е свободен агент, след като изкара един сезон в Италия с екипа на Кремонезе.

С Лестър Сити Варди спечели титлата в Премиър лийг, Фа Къп и "Къмюнити Шийлд", а също така два пъти триумфира в Чемпиъншип. Той игра за "лисиците" от 2012 до 2024 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

  • 10 юли 2026 | 21:33
  • 503
  • 0
Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

  • 10 юли 2026 | 21:12
  • 8650
  • 1
Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

  • 10 юли 2026 | 20:35
  • 3102
  • 0
Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

  • 10 юли 2026 | 23:59
  • 36700
  • 335
Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

  • 10 юли 2026 | 20:16
  • 1281
  • 3
ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

  • 10 юли 2026 | 20:08
  • 512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

  • 10 юли 2026 | 23:59
  • 36700
  • 335
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 25970
  • 180
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 19515
  • 29
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 11611
  • 58
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 31720
  • 42
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 20908
  • 63