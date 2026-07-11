Джейми Варди тренира на базата на Лестър

Легендата на Лестър Джейми Варди публикува видео в социалните мрежи, на което се вижда как тренира на базата на „лисиците“.

Според информация на talkSport, футболистът не възнамерява да прекратява кариерата си в близко бъдеще. Въпреки това, заниманията му на базата на Лестър не означават, че той ще се завърне в клуба.

Vardy back at Leicester training while he searches for his next club 💙 pic.twitter.com/oabAL7rPSM — Leicester Xtra (@XtraLeicester) July 10, 2026

Към момента Варди е свободен агент, след като изкара един сезон в Италия с екипа на Кремонезе.

С Лестър Сити Варди спечели титлата в Премиър лийг, Фа Къп и "Къмюнити Шийлд", а също така два пъти триумфира в Чемпиъншип. Той игра за "лисиците" от 2012 до 2024 г.

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Снимки: Imago