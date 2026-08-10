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Уест Хaм се насочва към Джейми Варди

  • 10 авг 2026 | 13:12
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Уест Хaм се насочва към Джейми Варди

Уест Хам обмисля привличането на опитния нападател Джейми Варди, който да поведе атаката на тима в борбата за завръщане във Висшата лига. Новината беше съобщена от „Скай Спортс“.

Варди, който е на 39 години, в момента е свободен агент. Договорът му с италианския Кремонезе изтече след края на миналия сезон, в който той реализира седем гола в 29 мача в Серия А. Завръщане в Англия изглежда най-логичната следваща стъпка в кариерата му.

„Чуковете“ спешно се нуждаят от подсилване в нападение, след като по-рано през лятото се разделиха с Калъм Уилсън и крилата Крисенсио Съмървил и Адама Траоре. Клубът разполага с около три седмици до затварянето на трансферния прозорец, за да намери техни заместници.

Междувременно изданието „Дейли Мейл“ информира, че Уест Хaм е изпратил и първа официална оферта за нападателя на АЗ Алкмаар Трой Парът. Предложението е на стойност 15 милиона паунда. 24-годишният ирландски национал има опит във Висшата лига с екипа на Тотнъм, а през изминалия сезон вкара 16 гола в 28 срещи за нидерландския си клуб.

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