Гран При на Арагон става резервно състезание в MotoGP

Организаторите на MotoGP обявиха, че надпреварата за Гран При на Арагон ще стане резервно състезание в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за периода 2028-2031.

„Моторланд Арагон“ дебютира в MotoGP именно като резервна надпревара през 2010 година, заемайки мястото на Гран При на Унгария на „Балатонринг“, която няма нищо общо с „Балатон Парк“. През годините Арагон се наложи като традиционна спирка за световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, приемайки най-бързите пилот на две гуми всеки сезон с изключение на 2023.

The #AragonGP🏁 is confirmed to take place in 2027 before the venue becomes a reserve circuit from 2028 to 2031 🤝#MotoGP pic.twitter.com/P1wFrvxmGh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 10, 2026

Гран При на Арагон е едно от четирите испански състезания в MotoGP, но то определено остава в сянката на останалите три надпревари в Каталуния, Валенсия и на „Херес“. „Моторланд Арагон“ ще приеме MotoGP и догодина преди да заеме позицията си на резервно трасе.

„Арагон е важен партньор за MotoGP вече почти две десетилетия, играещ важна роля за присъствието на шампионата в Испания. Подновяването на договора за 2027 година рефлектира силата на това партньорство и стойността на това събитие за региона. Радваме се, че ще продължим да работим заедно, за да задържим „Моторланд Арагон“ в семейството на MotoGP като резервна писта в следващите години“, заяви главният изпълнителен директор на MotoGP Кармело Еспелета.

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Снимки: Gettyimages