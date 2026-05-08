Ще стигне ли и MotoGP до Маями?

По време на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 през миналата седмица в падока започнаха да се прокрадват слухове, че в близко бъдеще Маями може да домакинства и на старт от MotoGP, който също да се провежда на трасето около стадиона „Хард Рок“.

Подобен ход беше определен като „логична стъпка“ от големия шеф на Либърти Медия Дерек Ченг по време на разговор с инвеститорите по-рано тази седмица. Както е известно от края на миналата година американската компания практически притежава и MotoGP, след като закупи испанската компания Дорна, която по-късно беше ребрандирана на MotoGP Sports Entertainment Group.

„Казвали сме го и преди и ще продължим да го казваме, САЩ е важен пазар за MotoGP. Така че разглеждаме всички възможности за разрастването на нашия бизнес тук – обясни Ченг. – Ще отнеме време, както се случи и с Формула 1, но но виждаме, че има апетит и ще има пазар тук. Определено има интерес към добавянето на нови състезания в САЩ.



„Маями изглежда логичната стъпка, защото там вече има писта. Има много неща, които трябва да се изчистят. Дали пистата в Маями е подходяща за MotoGP, където изискванията за безопасност са по-различни спрямо тези във Формула 1. Отделно дали пазарът е подходящ от комерсиална гледна точка. Но това са разговори, които ние ще проведем както с Маями, така и с други заинтересовани страни, за да опитаме да открием правилната локация за разрастване в САЩ“, добави още главният изпълнителен директор на Либърти Медия, която притежава Формула 1 от края на 2016 година насам.

В момента MotoGP има само едно състезание годишно на територията на Съединените щати, което се провежда в началото на сезона на „Пистата на Америките“ край Остин, Тексас. В същото време Формула 1 посещава САЩ по три пъти годишно за стартове в Маями, Остин и Лас Вегас.

Между 2008 и 2015 MotoGP имаше по две състезания годишно в САЩ, а през 2013 тяхната бройка беше три, като освен в Остин стартове имаше още на „Лагуна Сека“ в Калифорния и в Индианаполис. „Лагуна Сека“ обаче изпадна от календара в края на сезон 2013, а две години по-късно и Индианаполис загуби своето място, което остави само „Пистата на Америките“ като единствен домакин на MotoGP в Съединените щати.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages