Рекордите на Фетел и Верстапен, които Антонели може да подобри в следващите години

Андреа Кими Антонели вече постави общо пет рекорда за най-млад пилот, постигнал определено нещо във Формула 1, а италианецът има реалната възможност в следващите години да подобри още две подобни постижения.

В момента италианският пилот на Мерцедес е притежател на рекордите за най-млад пилот с най-бърза обиколка, обиколка като лидер в състезание, полпозишън, хеттрик (полпозишън, победа и най-бърза обиколка) и лидер в шампионата. Последните три от тези пет рекорда той постави в последните седмици с победите си в Китай и Япония.

Grande Kimi 🏆🇮🇹 The first back-to-back F1 wins for an Italian since 1953 and the first time in history that a teenager has won multiple Grands Prix 🤯 pic.twitter.com/sSnoX1zsLz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 5, 2026

Антонели няма никакъв шанс да подобри рекордите за най-млад пилот с точка, подиум и победа, които са притежание на Макс Верстапен, който е и най-младият пилот, участвал в състезание в цялата история на спорта. Антонели обаче все още има шанс да подобри рекорда на четирикратния световен шампион за най-млад пилот с Голям шлем (полпозишън, победа, най-бърза обиколка и лидерство във всяка една обиколка).

Антонели изпревари имена като Хамилтън, Макларън, Фетел и Райконен

Верстапен спечели своя първи от общо шест Големи шлема в Гран При на Австрия през 2021 година, когато той беше на 23 години и 277 дни. Антонели реално вече можеше да е подобрил това постижение, но в Китай преди няколко седмици той води в 55 от 56-те състезателни обиколки, след като беше изпреварен на старта.

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Другият рекорд, който все още 19-годишният Антонели ще може да подобри в следващите години, е този на Себастиан Фетел за най-млад световен шампион. Германецът спечели своята първа титла през 2010 година на 23 години и 134 дни, така че Антонели има още няколко години, за да изпревари четирикратния световен първенец по този показател, а предвид формата на Мерцедес от началото на сезона, това може да се случи още през настоящата кампания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages