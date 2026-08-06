Монтоя прогнозира грешки от страна на Кими Антонели при едно условие

Хуан Пабло Монтоя предрече, че Андреа Кими Антонели ще започне да допуска грешки през втората половина на сезона, но само ако съотборникът му Джордж Ръсел намери начин да изравни темпото му.

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19-годишният пилот на Мерцедес вече доказа защо е смятан за талант на своето поколение, печелейки шест състезания през 2026 година, от които пет бяха в поредни надпревари. Антонели има сериозно предимство в класирането, но според Монтоя ситуацията може бързо да се промени.

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С едва две победи и непостоянни резултати, Ръсел изостава с 59 точки от младия италианец. Между двамата пилоти на Мерцедес се намира и Люис Хамилтън, който има пасив от 50 пункта спрямо лидера Антонели.

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През тази година късметът не беше на страната на Ръсел, особено заради проблемите с надеждността на задвижващата система на Мерцедес. Въпреки това в няколко състезания на британеца му липсваше скоростта, която демонстрираше Антонели.

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В моментите обаче, когато темпото му е било сравнимо с това на тийнейджъра, в пилотирането на италианеца са се прокрадвали грешки. Най-яркият такъв пример дойде в Монреал, където Антонели излезе от пистата няколко пъти, докато водеше битка с Ръсел. Монтоя очаква, че ако британецът успее да намери начин да поддържа скоростта на Антонели през втората част от сезона, настоящият лидер в шампионата ще започне да греши.

„Динамиката е трудна, защото Кими е дяволски бърз, а освен това е и много симпатичен човек. Когато някой е бърз и е задник, е много по-лесно да се изправиш срещу него и да натрупаш онази ярост, която да създаде инерция да го унищожиш.



„Но когато човекът е толкова приятен... Мисля, че Джордж трябва да намери начин да се изравни с Кими. Ако го направи, ще постави Кими в неудобна позиция. Ако Джордж успее да стигне дотам, Кими ще се опита да намери начин да го победи отново. Мисля, че това може да принуди Кими да попадне в трудна ситуация и да прави грешки“, коментира в типичния си стил Монтоя пред официалния сайт на Формула 1.

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Снимки: Gettyimages