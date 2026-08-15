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  3. Джон Стоунс дебютира за Интер с победен гол

Джон Стоунс дебютира за Интер с победен гол

  • 15 авг 2026 | 23:15
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Джон Стоунс дебютира за Интер с победен гол

Английският национал Джон Стоунс направи мечтан дебют за Интер, отбелязвайки победния гол само минути след появата си в игра в приятелската среща срещу Бетис.

„Нерадзурите“ изиграха последната си предсезонна проверка на стадион „Сан Никола“ в Бари, подготвяйки се за защитата на титлите си в Серия "А" и Купата на Италия. Джед Спенс беше обявен за ново попълнение едва следобед и не беше в групата, но Лаутаро Мартинес се появи на пейката за първи път след участието си на финала на Световното първенство с Аржентина.

Наставникът на Бетис Мануел Пелегрини трябваше да прави ранна смяна поради контузия на Ектор Белерин, но гостите създадоха първата сериозна опасност, когато мощен удар на Антони премина на сантиметри от далечната греда.

Анди Диуф отново впечатли по десния фланг, докато Хакан Чалханоолу нацели рамката на вратата с изстрел от разстояние.

Липса на разбирателство се забеляза между Франческо Пио Еспозито и Анже-Йоан Бони, които на два пъти си попречиха, атакувайки една и съща топка.

Мануел Гонсалес също спаси удар на Бони, но мачът се промени, когато Стоунс бе включен в игра за своя дебют, едновременно с първата поява на Лаутаро Мартинес за сезона.

Само 12 минути по-късно, след изпълнение на свободен удар от Федерико Димарко, топката бе свалена от Бенжамен Павар към Стоунс, който от около осем метра я прати в мрежата. Това беше перфектният старт на кариерата в Интер за бившия защитник на Манчестър Сити.

В края на мача отборът на Кристиан Киву можеше да отбележи и втори гол. Удар на Димарко бе избит от вратаря в краката на Хенрих Мхитарян, който обаче прати добавката си встрани от вратата.

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