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Магучих с трета поредна европейска титла в скока на височина

  • 16 авг 2026 | 00:28
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Олимпийската шампионка и световна рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла на открито. Украинката се наложи на континенталния форум на стадион “Алекзандър” в Бирмингам, след като записа 1.97 метра за първата позиция. След това тя атакува и 2.01 м, но не успя и в трите си опита на тази височина.

Полякинята Мария Зодзик, сребърна медалистка от Световното в Токио на открито миналата година, се нареди втора и в Бирмингам, след като преодоля 1.95 м от първи опит.

Черногорката Мария Вукович прибави още един европейски медал в колекцията си след среброто от Мюнхен 2022. Днес тя взе бронз също с 1.95 м, които преодоля от втори опит.

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Снимки: Gettyimages

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