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Вебер с европейската титла на копие и опит над 90 метра

  • 15 авг 2026 | 23:58
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Германският атлет Юлиан Вебер постигна забележителен успех на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, спечелвайки златния медал в хвърлянето на копие при мъжете с нов рекорд на шампионатите - 90.40 метра. Той запази този резултат за последния си шести опит. С това си постижение той не просто се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, но и записва името си в историята с феноменално постижение.

Вебер стана първият атлет в цялата история на европейските шампионати, който успява да надхвърли магическата граница от 90 метра в сектора за хвърляне на копие. На стадион “Александър” в Бирмингам германецът демонстрира страхотна форма още от самото начало на състезанието.

Това беше втора европейска титла за Вебер след златото в Мюнхен през 2022 г. Той има и сребро от Рим 2024.

Неговият сънародник Ник Тум пододбри личния си рекорд и с 83.76 м извоюва сребърното отличие в Бирмингам. Латвиецът Патрикс Гайлумс се пребори за бронза с 82.97 м.

Европейският шампион от Рим 2024 Якуб Вадлейх (Чехия) остана едва пети с 82.88 м.

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Снимки: Gettyimages

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