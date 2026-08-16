Чудовищен скок на Диас Ернандес за златото в Бирмингам

Анди Диас Ернандес продължи с великолепните си изяви през 2026 година. След като през зимата в Торун спечели световната титла на троен скок в зала, днес състезаващият се за Италия кубинец триумфира и с европейската титла на открито в Бирмингам. 30-годишният атлет се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18.15 метра (+1.7 м/сек). Така той не само подобри националния рекорд на Италия, но излезе и на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината.

Олимпийският шампион от Токио 2020 и втори от Игрите в Париж 2024 Педро Пабло Пичардо (Португалия) също постигна много силен резултат днес, но със 17.76 м (+0.8 м/сек) трябваше да се задоволи със среброто. Италианската доминация в сектора тази вечер допълни Андреа Далавале, който извоюва бронза със 17.37 м (+0.9 м/сек).

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