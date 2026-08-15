Стефан Нилсен се изкачи на европейския връх на 1500 метра в Бирмингам

Стефан Нилсен постигна най-големия успех в кариерата си, спечелвайки златния медал на 1500 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. На стадион “Александър“ той проведе изключително стратегическо бягане във финала и триумфира като европейски шампион с 3:35.70 минути.

Финалната дисциплина на 1500 метра при мъжете бе сред най-чаканите събития в програмата на първенството в Бирмингам. Нилсен демонстрира отлична тактическа дисциплина, поддържаше силно темпо през цялото разстояние и с мощна финална спринтова серия в последната права надделя над съперниците си. Нидерландският атлет, който е двукратен европейски шампион до 23 години, избра перфектния момент за атака и изпревари уморените британски представители Джейк Уайтман и Джейк Хейуърд на финалната права.

Шведът Самуел Пилстрьом също намери сили за късен спринт и грабна сребърния медал с 3:36.16, изпреварвайки ирландеца Андрю Коскоран, който се окичи с бронза с резултат 3:36.64.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google