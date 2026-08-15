Георги Костадинов стана баща на още едно момче

Семейството на спортния директор на Левски Георги Костадинов и неговата половинка Радостина Тодорова, която е носителка на титлата „Мис Вселена България“ 2015, се увеличи с още един член. Щастливото събитие се случи на големия християнски празник Голяма Богородица (15 август). Вторият син на двойката проплака за първи път, а родителите избраха за него силното българско име Самуил.

Появата на новороденото бе посрещната с огромно вълнение от неговия по-голям брат Георги, който нямаше търпение да посрещне бебето у дома.

Майката Радостина и малкият Самуил са в отлично здраве и се чувстват прекрасно. Георги Костадинов не скри огромната си радост и емоция от щастливата новина, като сподели, че за него раждането на втория му син е най-значимата и голяма победа в живота.

Хубавата новина идва след един много тежък период за семейството. В началото на март 2025 г. бившият полузащитник на Левски и съпругата му преживяха сериозен удар, след като загубиха близнаците, които чакаха.

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