Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение

Отборът на Ферари очаква да прибави поне 15 конски сили към мощността на своята задвижваща система с второто си ADUO подобрение за сезона, което се очаква за Гран При на Италия на „Монца“ в началото на септември.

Черните кончета получиха правото на две подобрения по системата ADUO след първото замерване за сезона, което обхвана откриващите пет кръга. Първото такова подобрени дебютира по време на Гран При на Австрия, когато Скудерията представи обновения си двигател с вътрешно горене.

🚨I According to @Auto_Racer_it, Ferrari’s second ADUO is expected to deliver at least 15 hp at Monza, which is approximately 11 kW! 🇮🇹



The package could be more than 2 tenths at Monza and slightly less at Baku, if the reliability is maintained. #f1 pic.twitter.com/qJgli6ABE3 — FORMULA ROOM (@formularoom) August 13, 2026

На „Монца“ промените ще бъдат фокусирани върху турбо компресора, който, както е добре известен, е един от големите недостатъци на задвижващата система на Ферари. Самата турбина няма да бъде уголемявана, но дизайнът ѝ ще бъде променен, което се очаква да доведе до увеличаване на мощността с около 15 конски сили.

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Според информация на Auto Racer IT, на „Монца“ тези 15 конски сили могат да донесат повече от две десети на обиколка. В Баку, където мощността също е от ключова важност, се очаква малко по-малък напредък, ако нивото на надеждност бъде запазено.

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Снимки: Gettyimages