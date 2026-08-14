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Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение

  • 14 авг 2026 | 08:20
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Отборът на Ферари очаква да прибави поне 15 конски сили към мощността на своята задвижваща система с второто си ADUO подобрение за сезона, което се очаква за Гран При на Италия на „Монца“ в началото на септември.

Черните кончета получиха правото на две подобрения по системата ADUO след първото замерване за сезона, което обхвана откриващите пет кръга. Първото такова подобрени дебютира по време на Гран При на Австрия, когато Скудерията представи обновения си двигател с вътрешно горене.

На „Монца“ промените ще бъдат фокусирани върху турбо компресора, който, както е добре известен, е един от големите недостатъци на задвижващата система на Ферари. Самата турбина няма да бъде уголемявана, но дизайнът ѝ ще бъде променен, което се очаква да доведе до увеличаване на мощността с около 15 конски сили.

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Според информация на Auto Racer IT, на „Монца“ тези 15 конски сили могат да донесат повече от две десети на обиколка. В Баку, където мощността също е от ключова важност, се очаква малко по-малък напредък, ако нивото на надеждност бъде запазено.

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Снимки: Gettyimages

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