Христо Стоичков участва в церемония по именуване на градския стадион в Кнежа

Христо Стоичков участва в тържествена церемония по именуване на градския стадион в Кнежа. От днес спортното съоръжение носи името на бившия вратар на Ботев Враца, ЦСКА и националния отбор на България - Илия Вълов.

"На този стадион е играл един мой приятел, един човек, който ме научи на отговорност, на дисциплина и да не се отказвам от моите мечти. За мен Илия Вълов остава дълбоко в моето сърце, защото ние тръгнахме заедно в трудни години за българския футбол - далечните 1987 - 88 година. Футболът замина, но приятелството ни остана до гроб", сподели Христо Стоичков пред жителите и гостите на Кнежа, дошли специално за празничното събитие.

"Илия е човекът, който отвори пътища за много деца от този регион. Илия е и ще остане легенда на българския футбол. Гордейте се с това име, пазете този стадион", отбеляза още Стоичков.

Своята благодарност към уважението, което Кнежа показва на Илия Вълов, изрази и неговият син - Валентин Илиев, спортен директор на ЦСКА.

"Всички от вас познавате Илия Вълов като спортист, много малко хора познават човешките му качества. Той е човек, който ми е дал много в живота, не с разговори, а с действия и примери", каза Илиев. И добави, че неговият баща липсва не само на семейството, но и на българския футбол. "Затова се опитвам и до ден днешен да му подражавам. За мен винаги е било чест и съм горд, че съм бил негов син", заяви Валентин Илиев.

Своята благодарност към всички, които са подкрепили инициативата за именуване на стадиона, за малките и вече пораснали футболисти, отправи и кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски.

На финала на церемонията кметът връчи плакет от Община Кнежа на Христо Стоичков, а на президента на Ботев Враца Валентин Лилов подари топка с подписите на малките футболисти на Мизия Кнежа.

Празникът на градския стадион продължи с две приятелски футболни срещи - между детско-юношеските отбори на Мизия Кнежа и Ботев Враца и демонстративен мач между ветераните на двата клуба.

Утре стадион "Илия Вълов" ще бъде домакин на футболен турнир, който ще събере аматьорски отбори от цялата страна. По повод преименуването на съоръжението, тази година традиционната надпревара ще се състои за първи път под името Купа "Илия Вълов" - в знак на признателност към легендарния български вратар.

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