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  3. Александър Маринов от Септември U17 спечели наградата за най-красив гол на полусезона

Александър Маринов от Септември U17 спечели наградата за най-красив гол на полусезона

  • 24 юни 2026 | 09:30
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Нападателят на Септември (София) до 17 години Александър Маринов получи наградата за най-красиво попадение на втория полусезон. Той се разписа с много добър удар от въздуха през февруари в гостуването срещу Черно море спечелено с 3:1.

В края на футболната година екипът на „Лигата на талантите“ проведе гласуване между треньорите в четирите Елитни групи и те избраха гола на Маринов да бъде №1 за полусезона.

Александър Маринов от Септември U17 спечели наградата за най-красив гол на месец февруари
Александър Маринов от Септември U17 спечели наградата за най-красив гол на месец февруари

Наградата е ваучер за спортна екипировка и за поредна година е осигурена от FPLBG.

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