Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

В оспорван двубой от 28-ия кръг на Елитната група до 17 години Септември (София) и Лудогорец завършиха 1:1. Точен за септемврийци беше Александър Сираков, докато за разградчани се разписа Димитър Маринов.

Срещата започна равностойно, като положенията пред двете врати не липсваха. В 35-ата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа след нарушение пред наказателното поле на Лудогорец. Зад топката застана Александър Сираков, който хладнокръвно реализира за 1:0 в полза на Септември.

Радостта на столичани обаче бе кратка. Само минута по-късно "орлите" организираха бърза атака, при която Димитър Маринов засече отлично центриране по земя и възстанови равенството - 1:1.

След почивката Лудогорец започна по-активно и стигна до добра възможност за обрат, но вратарят Васил Агушев се намеси решително и запази равенството. Малко по-късно и Септември бе близо до втори гол, но стражът на гостите Александър Панайотов демонстрира отличен рефлекс и предотврати попадение.

В заключителните минути Лудогорец можеше да стигне до пълния обрат, но ударът на Кристиян Желев премина над напречната греда. Така двата отбора поделиха точките след равенство 1:1.