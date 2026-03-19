Септември (Сф) спечели дербито с Ботев (Пловдив) при 17-годишните

Отборът на Септември се наложи с 1:0 над Ботев (Пловдив) в дербито от 20-ия кръг на Елитната група до 17 години. Единственото попадение в срещата реализира Александър Вутов, който се превърна в герой за своя тим.

Двубоят започна равностойно, като през първото полувреме и двата отбора организираха опасни атаки към противниковите врати, но така и не се стигна до гол. След подновяването на играта Септември заигра по-активно и наложи натиск. Това даде резултат още в началото на втората част, когато бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Александър Маринов. Зад топката застана Александър Вотов, чийто първоначален удар бе спасен от вратаря Кристиян Наджерян, но при добавката нападателят не сгреши и даде преднина на своя отбор.

До края на срещата Септември продължи да бъде по-опасният тим. В 64-ата минута Александър Маринов бе близо до това да удвои резултата, но ударът му срещна страничния стълб. Малко по-късно Андрей Грозданов се откъсна сам срещу вратаря, преодоля го, но защитник на Ботев изчисти топката от голлинията в последния момент.

В заключителните 15 минути Ботев (Пловдив) натисна в търсене на изравнителен гол. След статично положение и сериозно разбъркване в наказателното поле първо бранител на Септември изчисти от голлинията, а след това вратарят Васил Агушев се намеси решително, за да запази аванса на домакините. В самия край на мача Александър Маринов отново имаше възможност да се разпише, след като преодоля стража на Ботев, но не успя да намери очертанията на вратата.

Така Септември стигна до ценен успех с 1:0 и продължава силното си представяне в първенството, докато Ботев (Пловдив) не успя да се възползва от положенията си и си тръгна без точки от дербито.