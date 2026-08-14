Джеко се радва, че някои от бившите му съотборници са станали треньори и директори

40-годишният Един Джеко се завръща в Бундеслигата през новия сезон и ще се събере отново с някои от бившите си съотборници, които вече имат различни роли във футбола.

Легендата Джеко официално остава в Шалке 04

"Виждам, че някои от хората, с които играехме заедно, сега са треньори, спортни директори или генерални мениджъри. Ще се радвам да се видим отново с тях", каза нападателят на Шалке 04 в интервю за Sky. Преди старта на Бундеслигата Джеко иска най-вече да се види с треньора на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани. "Той е мой приятел, бивш мой капитан", каза той за белгиеца, с когото са били повече от 10 години заедно в Манчестър Сити.

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Edin Džeko: "Perhaps the games against FC Bayern. They are so good under Vincent Kompany. He's my friend and my former captain. It will be a tough game - not just for us, but for the other Bundesliga clubs as well.… pic.twitter.com/L0WpU0A7MP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 13, 2026

Босненецът смята, че фактът, че продължава да играе на най-високо ниво на 40 години, е резултат от дълги години упорита работа. "От повече от десет години правя индивидуални тренировки преди и след заниманията с отбора, за да подготвя тялото си. Това ми помогна да остана тук. Въпреки това започвам да усещам възрастта", обясни ветеранът.

Джеко премина в Шалке от Фиорентина през януари и изигра ключова роля за промоцията на тима в германския елит, като вкара шест гола и даде шест асистенции в 11 мача. Той игра за Волфсбург между 2011 и 2015 година.

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Снимки: Gettyimages