Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шалке 04
  3. Джеко се радва, че някои от бившите му съотборници са станали треньори и директори

Джеко се радва, че някои от бившите му съотборници са станали треньори и директори

  • 14 авг 2026 | 14:47
  • 161
  • 0
Джеко се радва, че някои от бившите му съотборници са станали треньори и директори

40-годишният Един Джеко се завръща в Бундеслигата през новия сезон и ще се събере отново с някои от бившите си съотборници, които вече имат различни роли във футбола.

Легендата Джеко официално остава в Шалке 04
Легендата Джеко официално остава в Шалке 04

"Виждам, че някои от хората, с които играехме заедно, сега са треньори, спортни директори или генерални мениджъри. Ще се радвам да се видим отново с тях", каза нападателят на Шалке 04 в интервю за Sky. Преди старта на Бундеслигата Джеко иска най-вече да се види с треньора на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани. "Той е мой приятел, бивш мой капитан", каза той за белгиеца, с когото са били повече от 10 години заедно в Манчестър Сити.

Босненецът смята, че фактът, че продължава да играе на най-високо ниво на 40 години, е резултат от дълги години упорита работа. "От повече от десет години правя индивидуални тренировки преди и след заниманията с отбора, за да подготвя тялото си. Това ми помогна да остана тук. Въпреки това започвам да усещам възрастта", обясни ветеранът.

Джеко премина в Шалке от Фиорентина през януари и изигра ключова роля за промоцията на тима в германския елит, като вкара шест гола и даде шест асистенции в 11 мача. Той игра за Волфсбург между 2011 и 2015 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул е все по-близо до Баркола

Ливърпул е все по-близо до Баркола

  • 14 авг 2026 | 10:47
  • 6048
  • 10
И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

  • 14 авг 2026 | 10:27
  • 1597
  • 1
Арсенал поднови преговорите за Езри Конса

Арсенал поднови преговорите за Езри Конса

  • 14 авг 2026 | 10:13
  • 1956
  • 1
В чест на Световното първенство по футбол: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

  • 14 авг 2026 | 10:05
  • 678
  • 0
Манчестър Сити може да си осигури 122 млн. паунда часове преди крайния срок за Енцо Фернандес

Манчестър Сити може да си осигури 122 млн. паунда часове преди крайния срок за Енцо Фернандес

  • 14 авг 2026 | 09:45
  • 6945
  • 4
Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал

Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал

  • 14 авг 2026 | 08:51
  • 9899
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 22283
  • 102
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 16060
  • 10
Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

  • 14 авг 2026 | 12:17
  • 17028
  • 40
Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

  • 14 авг 2026 | 13:30
  • 3999
  • 2
Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

  • 14 авг 2026 | 12:06
  • 12525
  • 51
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 79380
  • 123