Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
  1. Sportal.bg
  2. Шалке 04
  3. Легендата Джеко официално остава в Шалке 04

Легендата Джеко официално остава в Шалке 04

  • 3 авг 2026 | 18:15
  • 335
  • 0
Легендата Джеко официално остава в Шалке 04

Един Джеко официално подписа договор с Шалке 04 за една година, съобщават от клуба, който спечели промоция за Бундеслигата. Легендарният босненски национал отново ще се присъедини към състава в неделя, след като игра за своята родина на Мондиал 2026 в Северна Америка.

40-годишният ветеран заигра за отбора от Гелзенкирхен под наем от Фиорентина през януари и имаше принос за завръщането на "сините" в елита на Германия, завършвайки с 6 гола и 6 асистенции в 11 двубоя. След това договорът му с италианците изтече.

"Един донесе нещо специално на Шалке през първите си четири месеца и половина в клуба. Той беше ключов играч и любимец на феновете, а личността и качествата му означаваха, че винаги е давал пример както на терена, така и извън него. Вярваме, че той може да ни помогне и в Бундеслигата", каза директорът по футболните въпроси в клуба Юри Мюлдер.

Един Джеко ще носи екипа с номер 10 в състава на Шалке.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Помощ от приятел: Инфантино молел Тръмп за подкрепа, търсел го многократно

Помощ от приятел: Инфантино молел Тръмп за подкрепа, търсел го многократно

  • 3 авг 2026 | 16:33
  • 4613
  • 20
Флик по темата за нов централен нападател: Знаем, че трябва да направим нещо, но ще се наложи да изчакаме

Флик по темата за нов централен нападател: Знаем, че трябва да направим нещо, но ще се наложи да изчакаме

  • 3 авг 2026 | 16:26
  • 3156
  • 1
Почетино се обвърза със САЩ за още четири години

Почетино се обвърза със САЩ за още четири години

  • 3 авг 2026 | 16:24
  • 519
  • 0
Сделка между Наполи и Шалке пропадна в последния момент

Сделка между Наполи и Шалке пропадна в последния момент

  • 3 авг 2026 | 16:08
  • 1482
  • 0
Антоан Семеньо: Стилът на Мареска е музика за ушите ми

Антоан Семеньо: Стилът на Мареска е музика за ушите ми

  • 3 авг 2026 | 15:43
  • 848
  • 0
Милан отхвърли оферта на Фенербахче за Леао

Милан отхвърли оферта на Фенербахче за Леао

  • 3 авг 2026 | 15:35
  • 2387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 11780
  • 39
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17692
  • 39
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 41844
  • 156
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 37163
  • 69
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 9173
  • 9
Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 3 авг 2026 | 18:44
  • 1168
  • 1