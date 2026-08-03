Легендата Джеко официално остава в Шалке 04

Един Джеко официално подписа договор с Шалке 04 за една година, съобщават от клуба, който спечели промоция за Бундеслигата. Легендарният босненски национал отново ще се присъедини към състава в неделя, след като игра за своята родина на Мондиал 2026 в Северна Америка.

40-годишният ветеран заигра за отбора от Гелзенкирхен под наем от Фиорентина през януари и имаше принос за завръщането на "сините" в елита на Германия, завършвайки с 6 гола и 6 асистенции в 11 двубоя. След това договорът му с италианците изтече.

Unsere Nummer 🔟! 🤩



Hier geht's zum #S04-Heimtrikot mit dem passenden Flock ➡ https://t.co/0Ae4lGCIYE pic.twitter.com/1IO6xXTSfw — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

"Един донесе нещо специално на Шалке през първите си четири месеца и половина в клуба. Той беше ключов играч и любимец на феновете, а личността и качествата му означаваха, че винаги е давал пример както на терена, така и извън него. Вярваме, че той може да ни помогне и в Бундеслигата", каза директорът по футболните въпроси в клуба Юри Мюлдер.

Един Джеко ще носи екипа с номер 10 в състава на Шалке.

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