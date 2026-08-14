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Ивайло Станчев за предстоящия сезон на Черноморец (Балчик)

  • 14 авг 2026 | 09:02
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Ивайло Станчев за предстоящия сезон на Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) спечели последното първенство на Североизточната Трета лига.

Нагласата за предстоящата кампания, коментира пред клубния сайт треньора на отбора Ивайло Станчев.

“Започват официалните мачове и смятам, че сме готови. Доволен съм от отбора, с който разполагаме, както и от момчетата, които успяхме да привлечем през лятото. След силната кампания, която направихме миналия сезон, е нормално всеки съперник да гледа на Черноморец (Балчик) по-сериозно. Това е и едно от предизвикателствата пред нас – да покажем, че постигнатото не е било случайност, а резултат от работата на целия отбор. Миналият сезон вече е история и сега трябва да гледаме напред и да надграждаме. В събота ни предстои първият официален мач за сезона – двубой за Купата на АФЛ срещу отбор (Устрем Дончево), който показа, че  може да победи всеки. Това, че играем пред собствена публика ни задължава да подходим максимално отговорно и концентрирано. Имаме амбиции към турнира и искаме да продължим възможно най-далеч. За съжаление, последната седмица не премина по най-добрия начин. Отборът беше сериозно засегнат от вирусна инфекция и почти през цялата седмица тренирахме с половината от наличните футболисти. Важното е, че момчетата, които успяха да тренират, са готови. Вярвам в тях и съм сигурен, че ще дадат максимума от себе си. Искаме да започнем сезона по най-добрия начин и да направим първата крачка към целите, които сме си поставили”.

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