Североизточната Трета лига стартира с яки дербита

Новият сезон 2026-2027 година на Североизточната Трета лига стартира с интригуващи битки. Това отреди изтегления жребий. „Гвоздеят“ на първия кръг е двубоя в Попово, където местния и винаги опасен Черноломец (пето място през миналия сезон) приема първенеца от последната кампания Черноморец (Балчик). Здрав ще е сблъсъкът между Септември (Тервел) и Волов Шумен 2007. Дербито на младите надежди пък изправя един срещу друг Лудогорец III (Разград) и Черно море II (Варна). 17 отбора се включват в първенството, които започва на 22 август.

Североизточна Трета лига – първи кръг

22 август 2026 г., събота, 18:00 часа:

Септември 98 (Тервел) - Волов Шумен 2007 (Шумен)

Девня 2005 (Девня) - Рилци (кв.Рилци, Добрич)

Доростол Силистра (Силистра) - СФК Светкавица 2014 (Търговище)

Фратрия II (Бенковски, обл.Варна) - Ботев (Нови пазар)

Устрем Д (Дончево) - Олимпик (Варна)

Септември (Драгоево) - Аксаково (Аксаково)

Лудогорец 1945 III (Разград) - Черно море II (Варна)

Черноломец 1919 (Попово) - Черноморец (Балчик)

Бенковски (Исперих) – почива

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