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Левски си свърши работата срещу Университатя и си осигури място в основна фаза – на живо от Крайова след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. Рилци (Добрич)
  3. Черноморец (Балчик) надви Рилци в голово шоу

Черноморец (Балчик) надви Рилци в голово шоу

  • 29 юли 2026 | 21:41
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Черноморец (Балчик) надви Рилци в голово шоу

Черноморец (Балчик) се наложи с 3:2 в Добрич над месния Рилци в приятелска среща. Йоан Киров откри за Черноморец. Толга Мюрвет удвои. Симеон Енев върна интригата – 1:2. Никола Недков обаче заби трето попадение в мрежата на добричкия тим. Велизар Никифоров фиксира окончателното 2:3. Освен петте гола, паднаха още два. Съдията не зачете по един на Мартин Янакиев и Йордан Радев от гостите. Гюрсел Осман от Рилци пък пропусна дузпа. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти, попаднали в съставите им за контролата.

Снимка: ФК Черноморец Балчик - фейсбук

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