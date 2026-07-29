Черноморец (Балчик) надви Рилци в голово шоу

Черноморец (Балчик) се наложи с 3:2 в Добрич над месния Рилци в приятелска среща. Йоан Киров откри за Черноморец. Толга Мюрвет удвои. Симеон Енев върна интригата – 1:2. Никола Недков обаче заби трето попадение в мрежата на добричкия тим. Велизар Никифоров фиксира окончателното 2:3. Освен петте гола, паднаха още два. Съдията не зачете по един на Мартин Янакиев и Йордан Радев от гостите. Гюрсел Осман от Рилци пък пропусна дузпа. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти, попаднали в съставите им за контролата.

Снимка: ФК Черноморец Балчик - фейсбук

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