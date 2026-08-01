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  3. Голово шоу в Балчик! Черно море II спечели

Голово шоу в Балчик! Черно море II спечели

  • 1 авг 2026 | 13:05
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Голово шоу в Балчик! Черно море II спечели

Черно море II (Варна) се наложи в Балчик над местния Черноморец с 4:3 в приятелска среща. Стана интригуващ, динамичен двубой, с обрати в резултата. Още голови положения имаше пред вратите. Топката влетя шест пъти в мрежите през първото полувреме. Димитър Кичуков даде преднина на „моряците“. Стефан Митев възстанови равенството. Евгени Русланович реализира за 1:2. Набързо обаче Йоан Киров и Никола Недков обърнаха до 3:2. Теодор Костадинов изравни. Победното попадение реализира Емил Йорданов. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти, попаднали в съставите им за контролата.

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