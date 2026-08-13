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  3. Алекс Николов: Искам да падне залата от викане, всички отбори да преживеят много тежка вечер

Алекс Николов: Искам да падне залата от викане, всички отбори да преживеят много тежка вечер

  • 13 авг 2026 | 20:21
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Звездата на мъжкия национален отбор Александър Николов гостува в подкаста "SportCast Volleyball" с водещ Петър Стоянов. По време на гостуването си Николов сподели и подробности около подготовката за ЕвроВолей 2026, която се провежда в Самоков, както и атмосферата в отбора.

Николов: За медали ни трябва постоянство
Николов: За медали ни трябва постоянство

"Тренираме много по-добре, отколкото за Лигата на нациите. Не знам, дали защото сме отпочинали, дали защото има допълнителна мотивация - домакинско европейско, обаче от седмицата и половина, от която сме тук, след почивката тренираме много по-добре. И ако продължаваме така, е редно да се представим много добре на европейското. Дали ще е медал, или не - ще разберем по-нататък. Много съм доволен от отбора."

Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026
Джанлоренцо Бленджини: Основната ни цел е да покажем най-добрата си игра на ЕвроВолей 2026

"Ясно е, че аз тренирам за тези моменти, за моментите, в които всички разчитат на мен. Това е важно обаче, за да печелиш медали, няма как да стане. Това може да стане срещу средните отбори, срещу малко по-добрите отбори, когато на мен ми върви страшно много. Обаче, за да започне отборът да печели медали консистентно, което е нашата цел, след 20-та точка другият отбор трябва да не знае, ние какво ще направим."

Алекс Грозданов: Чакаме с голямо нетърпение мачовете на Европейското
Алекс Грозданов: Чакаме с голямо нетърпение мачовете на Европейското

"Нескромно мога да кажа, че съм най-добрият на висока топка в света, има го статистически, и аз се гордея с това. Страшно много усилия съм положил, особено върху тази специфична топка. Особено с Кико като треньор, защото той от ден първи говори нонстоп. Тогава дори беше строг с мен и сега се държи така с младите. Благодарен съм за това. Имам усещане кога какво да се направи, дали резултатът ще излезе, е важно, но е бонус. Въпросът е, като прочетеш ситуацията, да знаеш какво да правиш."

Илия Петков: За мен перфектното класиране е медал
Илия Петков: За мен перфектното класиране е медал

"Чакаме ви за огромна подкрепа в "Арена София"! Искам да падне залата от викане, всички отбори да преживеят много тежка вечер", прикани феновете Николов.

Венислав Антов: Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто си лице
Венислав Антов: Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто си лице
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