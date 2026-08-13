Николов: За медали ни трябва постоянство

Звездата на мъжкия национален отбор Александър Николов гостува в подкаста "SportCast Volleyball" с водещ Петър Стоянов. По време на гостуването си Николов коментира, че целта на отбора от ден първи е било класиране на финалите на Лигата на нациите, но е важно със съотборниците му да имат постоянство в играта. Ето какво сподели Алекс Николов:

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"С този отбор, без никакви смени, без толкова дълбочина в състава, да успеем да стигнем до Топ 8 в ранглистата е сериозно нещо. Ние не сме Топ 8 на ранглистата, ние сме се надскочили. Със седем победи да не стигнеш на финалите, за пръв път се случва. По принцип седем победи стигат, даже и са предостатъчни да си на пета-шеста позиция. Другата година ще пробваме пак."

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"Самочувствието, което натрупахме от Световното, беше много важно. Тази година откакто сме се събрали, ние имахме съвсем друго очакване, друга цел за лятото - идеята не беше като в предишните години да останем в Лигата на нациите, да не загубим много точки. Целта беше да се отиде на финалите от ден първи. Няма какво да се лъжем, постоянството е нещо, което се гради с много време, няма как да стане за една-две години. Отборът вече е трета година заедно, не може да се иска от толкова млад отбор да е постоянен. Ще има сериозни опити и амбиции за медали на всяко първенство, когато станем постоянни."

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"Технически имаше израстване на играчи, като Аспарух Аспарухов например. Той направи най-постоянното си представяне в тази Лига, показа защо е от по-опитните в отбора, и беше постоянен във всичко, което правеше. Елементите, които не виждат от всички - тип посрещане, тип блокада, имаше висок процент в атака. Той вдигна нивото спрямо миналата година, дори и на сервис. Иначе всички сме напреднали - групово или индивидуално, но той прави най-голямо впечатление. Имаше голям принос за това, което направихме. Другото е, че имахме повече опции - например Денислав Бърдаров, който влезе в последния турнир, както и Жасмин Величков, и Руси Желев."

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