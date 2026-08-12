Кая Николова остава в Марица

Кая Николова ще продължи да бъде част от женския отбор на Марица (Пловдив) и през сезон 2026/2027, съобщиха от клуба. Родената в София състезателка ще започне своя трети сезон с шампионките, като и през новата кампания ще носи екипа с номер 33.

Само за двата си сезона с първия отбор на Марица играещата на поста централен блокировач Николова вече има два "златни дубъла", включващи две шампионски титли на България и две Купи на България. Тя бе и част от състава, който записа историческото първо преминаване на груповата фаза на Шампионската лига.

Състезателката има своя принос към успехите на Марица и при подрастващите. С екипа на девойките старша възраст тя става шампионка на България.

Николова има опит и с националните отбори на България в различните възрастови групи. През 2021 година печели бронзов медал от Европейското първенство до 16 години. В актива си има още сребърно и бронзово отличие от Балкански първенства, а през 2025 година достига четвърто място на Световното първенство до 21 години.

Волейболистката е част и от женския национален отбор на България, с който има участия във волейболната Лига на нациите.

"През сезон 2026-2027 Кая Николова ще продължи да бъде част от състава на Марица в битките за нови трофеи в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.

Нека новият сезон донесе на Кая още много успехи, победи и поводи за гордост с жълто-синия екип", написаха от клуба.

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