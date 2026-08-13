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Европейското първенство по волейбол за жени 2026 идва в ефира на MAX Sport и MAX One

  • 13 авг 2026 | 15:18
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Европейското първенство по волейбол за жени 2026 идва в ефира на MAX Sport и MAX One

  • България среща Австрия на 26 август и Чехия на 27 август на живо по MAX One.

  • MAX Sport и MAX One ще предложат селекция от най-интересните срещи от груповата фаза и решаващите двубои от елиминациите.

  • 24 от най-добрите национални отбора в Европа ще спорят за титлата от 21 август до 6 септември.

Волейболните емоции продължават в каналите на А1 с едно от най-големите събития в международния календар. От 21 август до 6 септември спортните канали на А1 ще предложат на живо избрани мачове от Европейското първенство по волейбол за жени 2026. Сред акцентите в програмата на MAX One ще бъдат и два ключови двубоя на българския национален отбор в груповата фаза.

Българските волейболистки ще излязат в ефира на MAX One на 26 август от 17:00 часа срещу Австрия, а ден по-късно, на 27 август от 20:00 часа, ще се изправят срещу домакина Чехия. Двата мача ще бъдат сред големите спортни акценти в програмата на MAX One – най-новия телевизионен канал на А1, който съчетава спорт, кино и развлечение за цялото семейство и поставя специален фокус върху значимите спортни събития с българско участие.

34-ото издание на Европейското първенство ще събере 24 национални отбора, които ще спорят за титлата в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

Още от първия ден на турнира MAX Sport ще предложи селекция от най-интересните срещи в груповата фаза. Сред акцентите са Хърватия – Италия и Турция – Латвия на 21 август, Украйна – Гърция и Австрия – Чехия на 22 август, както и двубои с участието на водещи европейски отбори като Италия, Полша, Германия, Турция и Нидерландия.

След края на груповата фаза турнирът навлиза в решаващата си част. При класиране на България за елиминациите срещите на националния ни отбор ще бъдат излъчвани едновременно в каналите на А1 и bTV Media Group. Двубоите от осминафиналите между 30 август и 1 септември и четвъртфиналите на 2 и 3 септември ще бъдат разпределени между двете медии. Полуфиналите на 5 септември и големият финал на 6 септември също ще бъдат достъпни за зрителите на А1 и bTV Media Group.

Волейболът в каналите на А1 ще остане във фокуса и през септември с Европейското първенство за мъже, на което България е сред домакините. Срещи от шампионата зрителите ще могат да проследят и в каналите на А1 и bTV Media Group.

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2025 г. A1 България отчита приходи от 895 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 371 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с 30 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2025 година възлизат на 5,6 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията и дигиталните бизнес решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

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