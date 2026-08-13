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Любомир Минчев: Всичко вече е наред с Умоджа Гибсън, при румънците има промяна

  • 13 авг 2026 | 19:22
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Селекционерът на мъжкия ни национален отбор Любомир Минчев коментира подготовката на тима в Самоков. Нашите днес имаха открита за медиите тренировка в Самоков. Те ще се изправят в мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 срещу Румъния в Тулча на 30 август. През ноември сме домакини на Дания. Минчев коментира ситуацията с новия гард на тима Умоджа Гибсън, обяснявайки, че вече всичко е наред с документите и българския му паспорт. Минчев сподели още, че румънците са с нов треньор, а Дания изобщо не е лек съперник.

“Атмосферата е добра, момчетата тренират добре, като предния път, аз съм доволен от това нещо. Има добра химия между тях, така че засега всичко е добре.

Нормално е момчетата да отидат на море, да починат, след това те имаха план, който им бе даден от кондиционния треньор. Нямаме време да направим по-дълъг лагер, където те да направят цялостна подготовка. Някак не върви да се събираме толкова дълго време само за един мач и играчите имаха задача да свършат определена работа. Харесва ми, че всички са подходили отговорно и са работили това, което са им дали”, сподели Минчев.

В момента сме 14 човека, Гавалюгов трябва да пристигне утре. Единствените двама, които трябва да пристигнат в последната седмица преди мача са Везенков и Минчев.

Умоджа е тук от два дена, лека-полека се аклиматизира. Това не е нещо ново, той и предния път изкара близо 10 дена с нас, така че всичко е нормално.

“В контролите играем срещу добри отбори. Това, което искам да видя, е това, което тренираме. Всеки един треньор иска да види в контроли и официални мачове това, което се тренира”, продължи опитният специалист.

“При румънците има промяна. Треньорът, който е бил до момента, е напуснал, имат нов треньор. Живее и работи в Щатите, асистент в НБА и G-Лигата.

Датчаните не сме ги гледали сега, но това, което знам и съм следил като резултати - те са доста сериозен противник, срещу който ще ни бъде доста трудно.

Всичко вече е наред документално с Умоджа Гибсън, той ще е на линия”, каза още селекционерът на България.

“Аз исках двама играчи да натурализираме, но за съжаление вторият играч си промени решението и засега отпада, не съм търсил за момента друг вариант, ще преценяваме в хода на годината как ще продължим.

Може да видим Коди Милър-Макинтайър с екипа на България в тези квалификации, но всичко зависи от календара, през ноември Олимпиакос играе 24 часа преди нашия мач (с Дания). Барселона играе по-рано така, че предполагам, че Умоджа би трябвало да може да дойде тогава”, завърши Минчев.

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