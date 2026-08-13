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Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен започват подготовка с мъжкия състав

  • 13 авг 2026 | 10:28
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Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен започват подготовка с мъжкия състав

Петима баскетболисти от школата на Спартак Плевен ще започнат пълноценна подготовка с мъжкия състав, информираха плевенчани в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Това са Божидар Иванов (29.05.2008 г, 185 см /78 кг), Христо Вичев (04.03.2009 г, 190 см /83 кг), Борис Томов (09.03.2009 г, 193 см /89 кг), Момчил Добрев (03.07.2009 г, 191 см /80 кг) и Александър Кожухаров (21.06.2011 г, 188 см /80 кг).

"Всеки от тях ще има възможност да се доказва в тренировъчния процес и да се бори за място в основните 12 за всеки мач при мъжете. Нека бъдат здрави! Другото зависи от тях", добавиха от Спартак Плевен.

Клубът вече работи активно по селекцията за предстоящия сезон 2026/2027 в Sesame НБЛ, а преди дни привлече американеца Тре Уилямс.

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