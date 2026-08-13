Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

Юношата на Шумен Николай Върбанов ще защитава цветовете на тима и през сезон 2026/27, обявиха официално от клуба.
“Никола Върбанов е още един от талантливото поколение юноши на клуба, който намира място в състава на Росен Барчовски за сезон 2026/27 в Sesame НБЛ!
Никола ще има шанса да покаже истинските си умения срещу най-добрите баскетболисти в България. Вярваме, че те са на необходимото ниво и той ще го докаже.
Никола ще защитава цветовете на родния Шумен - най-добрият избор!", написаха от Шумен в официалната сис траница във Фейсбук и добавиха:
"Правилният избор е този, който правиш със сърцето!"
Благодарим на Никола Върбанов, който реши да защитава цветовете на родния си клуб!".
Снимка: Баскетболен клуб Шумен/ФейсбукДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google