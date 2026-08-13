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Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

  • 13 авг 2026 | 16:53
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Юноша на Шумен остава в клуба за новия сезон

Юношата на Шумен Николай Върбанов ще защитава цветовете на тима и през сезон 2026/27, обявиха официално от клуба.

“Никола Върбанов е още един от талантливото поколение юноши на клуба, който намира място в състава на Росен Барчовски за сезон 2026/27 в Sesame НБЛ!

Никола ще има шанса да покаже истинските си умения срещу най-добрите баскетболисти в България. Вярваме, че те са на необходимото ниво и той ще го докаже.

Никола ще защитава цветовете на родния Шумен - най-добрият избор!", написаха от Шумен в официалната сис траница във Фейсбук и добавиха:

"Правилният избор е този, който правиш със сърцето!"

Благодарим на Никола Върбанов, който реши да защитава цветовете на родния си клуб!".

Снимка: Баскетболен клуб Шумен/Фейсбук

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