Павлин Иванов: Добра новина е, че има млади момчета

Националът на България по баскетбол за мъже Павлин Иванов говори пред журналисти след тренировка на тима ни в Самоков.

“Няма напрежение все още. Тепърва започваме лагера. Имаме три контроли. По-скоро за тях мислим в момента. След контролите ще знаем повече за нас, за румънците, за това какво ни липсва”, сподели Иванов.

Спортистът коментира срещата с един от бъдещите противници на България - Ангола.

“От Ангола очакваме атлетичен баскетбол. В нападение и в защита. Те са доста сериозен отбор. Едно голямо предизвикателство за нас. Очакваме да се сборим с тях”

Вижте цялото интервю тук:

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