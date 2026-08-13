Кристиян Занов: Уча се от по-опитните в отбора

Най-младият баскетболист на националния ни отбор за мъже говори пред медии след тренировка на спортистите ни в Самоков.

“Чувствам се добре. Атмосферата в отбора е добра. Радвам се, че момчетата ме приемат. Опитвам се с всяка тренировка, дори и след тренировка, да попивам от тях и да се уча", заяви баскетболистът на Ботев Враца.

Занов коментира и успехите си през изминалия сезон и какво му предстои в следващия.

“Няма напрежение, има лека умора, но това ми дава да се развивам повече. Не съм решил къде ще се развивам следващия сезон. Ще видим”

Вижте цялото интервю тук:

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google