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ЦСКА гледа уверено към плейофа на Лига Европа след комфортния аванс срещу Макаби (Тел Авив) от първия мач - на живо с атмосферата преди реванша
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  3. Иван Алипиев: Най-доброто решение за мен беше да остана в България

Иван Алипиев: Най-доброто решение за мен беше да остана в България

  • 13 авг 2026 | 19:00
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Иван Алипиев застана пред камерата на Sportal.bg преди ключовите квалификационни сблъсъци за българския национален отбор по баскетбол за мъже. Спортистът на Балкан заяви категорично, че вярва, че отборът ни може да се справи не само с Румъния, но и с всеки друг отбор в групата.

“Събрали сме се група, която имаме потенциал и сега и в бъдеще да направим нещо добро”

Ето какво каза Алипиев и конкретно за тима на Румъния:

“Не мисля, че Румъния е по-добър от нас. В каквато и група да сме, аз винаги смятам, че сме отбор, който може да победи, трябва да победи. Румънците са идентични с нас, но мисля, че сме по-добър отбор. 

Алипиев коментира и присъединяването на американеца Умоджа Гибсън към националния отбор.

“Той е един изключително добре адаптиращ се играч. Може да допринесе не само с класа, но и с опит и желание”

“Мога да дам съвети на по-младите момчета. Чувството да си един по-възрастните играчи в отбора е странно, но пък се радвам, че съм в роля, в която мога да помогна на по-младите. Оптимист съм за групата, която имаме”, сподели още Алипиев. Вижте цялото интервю, в което Алипиев говори и за избора си да остане да играе баскетбол за български клуб:

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