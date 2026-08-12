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Ръсел Уестбрук сложи край на кариерата си

  • 12 авг 2026 | 22:14
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Ръсел Уестбрук сложи край на кариерата си

Бившият носител на приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация Ръсел Уестбрук обяви края на състезателната си кариера. След 18 сезона в "Лигата на извънземните", в които спечели куп индивидуални отличия, гардът реши, че е време да се оттегли. Той направи това с кратък филм, публикуван в социалните мрежи, в който гласът зад кадър е на носителя на "Оскар" Майкъл Б. Джордан.

37-годишният Уестбрук игра за Оклахома Сити Тъндър, където преминаха първите 11 сезона от кариерата му, както и за Хюстън Рокетс, Вашингтон Уизардс, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс, Денвър Нъгетс и Сакраменто Кингс, където бе през миналия сезон. Това лято той бе свободен агент, но не получи оферта от никой от 30-те отбора в НБА.

През 2017 година Уестбрук бе избран за "Най-полезен играч", а още на два пъти бе реализатор на сезона - през 2015 и 2017 година. Освен това четири пъти завърши сезона със средни показатели от "трипъл-дабъл".

Във визитката си той има още девет участия в "Мача на звездите", девет пъти е избиран в някой от отборите на сезона в НБА, включително два пъти в "Идеалния отбор". 

Ръсел Уестбрук с коментар за бъдещето си в НБА
Ръсел Уестбрук с коментар за бъдещето си в НБА

Уестбрук бе избран под номер 4 в драфта през 2008 година от Сиатъл СуперСоникс, но никога не игра за тима, тъй като през същата година той се премести в Оклахома Сити. 

С националния отбор на САЩ той има световна титла от 2010 година и олимпийска от 2012 година.

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Снимки: Imago

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